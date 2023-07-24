ОЭЗ «Дубна» приняла участие в праздновании Дня города

понедельник, 24 июля 2023 | 12:11     260
22 июля прошло большое праздничное мероприятие в честь Дня рождения города Дубна. Целая секция была предоставлена ОЭЗ «Дубна», где расположилась Управляющая компания, а также два ее резидента – «Арома Хоум» и «Полекс Бьюти».

Специалисты УК подготовили развлекательную программу, интерактивную площадку по робототехнике, которую помогла организовать «Лига роботов», а также викторины с призами (продукция резидентов ОЭЗ «Дубна). Резиденты «Арома Хоум» и «Полекс Бьюти» в своих зонах устраивали мастер-классы и розыгрыши призов.

Жители города получили подробную информацию о деятельности Особой экономической зоны, ее резидентов. Была организована отдельная выставочная зона с продукцией резидентов.

Особенной популярностью пользовался блок с банком вакансий ОЭЗ «Дубна», где специалисты рассказывали об актуальных вакансиях и специфике деятельности предприятий, которые их выставляют.
 

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