ОЭЗ «Дубна» - эффективность 100%

Минэкономразвития РФ направило в Правительство РФ отчёт о результатах работы особых экономических зон за 2022 год. Такой анализ проводится министерством ежегодно в соответствии с правилами оценки эффективности функционирования ОЭЗ, утверждёнными постановлением Правительства России.

Оценка эффективности функционирования ОЭЗ произведена по двадцати пяти абсолютным и относительным количественным показателям, а также по шести расчетным показателям эффективности. Учитывались деятельность резидентов, рентабельность вложения средств федерального и регионального бюджетов в создание инфраструктуры, деятельность органов управления, другие параметры. Среди ОЭЗ технико-внедренческого типа в числе лидеров со 100-процентной эффективностью названа и ОЭЗ «Дубна».

"Лидеров эффективности среди ОЭЗ за 2022 год отличает выстроенная и проверенная временем система сопровождения инвесторов на протяжении всего «жизненного цикла» инвестиционного проекта, предполагающая, помимо льгот по обязательным платежам и аренде государственного имущества, информационную, административную и инфраструктурную поддержку бизнеса", – отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что регион является лидером по числу ОЭЗ в России.

"В Московской области расположено пять особых экономических зон, резидентами которых являются более 200 компаний, – сказала Екатерина Зиновьева. - Ежегодно ОЭЗ Подмосковья входят в число лучших особых экономических зон России, а созданная здесь инфраструктура обеспечивает привлечение инвесторов в регион. ОЭЗ «Дубна» и ОЭЗ «Исток» – особые экономические зоны технико-внедренческого типа, резиденты которых реализуют высокотехнологичные проекты в таких сферах, как фармацевтика, медицина, IT-технологии и других. Суммарный объем инвестиций в проекты компаний, ведущих деятельность на этих площадках, составил около 105 млрд рублей. В общей сложности на предприятиях трудоустроены порядка 7 тысяч специалистов".