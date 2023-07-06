Оборудование для метрополитена и РЖД начнут производить в Дубне

В комплексе ежегодно будут изготавливать 250 термопластических контейнеров с системами отопления, освещения, вентиляции, пожарной сигнализации, а также 25 блочно-модульных подстанций и распределители с моторным приводом и индикатором короткого замыкания.

Профвизит был проведён по просьбе застройщика. Инспекторы ведомства осмотрели здание и благоустройство прилегающей территории, выдали рекомендации по приведению здания в соответствие с архитектурными решениями, заложенными в проекте. Сейчас на объекте идут монтаж внутренних инженерных сетей и работы по благоустройству.

Комплекс состоит из одноэтажного здания площадью почти 5 тысяч кв. м. Завершить строительство прогнозируют в 3-м квартале 2023.