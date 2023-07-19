Обновленный рентген-кабинет в Левобережье Дубны откроется к 1 сентября

среда, 19 июля 2023 | 19:24     296
В левобережной поликлинике Дубненской городской больницы идет ремонт рентген-кабинета. Полностью окончены демонтажные работы, бригада приступила к возведению стены, которая отделит рентген-аппарат от рабочего места медсестры.

«Уже готова опалубка под новую стену и платформу под новый аппарат. Как все зальют и построят, приступят к отделке. После ремонта в кабинет поставят отечественный рентген-аппарат на два рабочих места, аналогичный стоит в поликлинике на Большой Волге», — рассказал о ходе ремонта заведующий рентген отделением Владимир Косабуцкий.

Заведующий также отметил, что бригада работает слаженно и аккуратно — практически нет строительного мусора, ремонтные работы не мешают работе поликлиники.

Ремонт в рентген-кабинете левобережной поликлиники стартовал в конце июня. Он проводится по областной программе модернизации «тяжелого» медоборудования. Завершить все работы и открыть кабинет планируется к 1 сентября.

Сейчас пациенты при необходимости направляются на рентген в поликлинику на Большой Волге.

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