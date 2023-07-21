Объединенный институт поможет учителям физики и математики из Сибири повысить квалификацию

пятница, 21 июля 2023 | 14:21     129
Такую инициативу предложили Министерство науки и высшего образования РФ, Объединенный институт и администрация Иркутской области. Об этом стало известно во время рабочего визита Министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова в Иркутск.

Для этого предполагается организовать курсы повышения квалификации для лучших в Иркутском регионе учителей математики и физики, что в перспективе сыграет важную роль в повышении интереса к точным наукам среди школьников. Принято решение уже в ближайшее время направить на курсы по повышению профессиональной квалификации наиболее мотивированных педагогов из разных уголков региона.

Также во время визита Валерия Фалькова в Иркутск состоялась рабочая встреча министра с главой региона Игорем Кобзевым, в ходе которой, в частности, обсуждались перспективы развития мегасайенс-проекта Baikal-GVD. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков отметил, что наблюдается колоссальный интерес к этому проекту в России и за рубежом. В связи с этим необходима определенная инфраструктура, которой будут пользоваться приезжающие студенты и исследователи.

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