Объединенный институт поможет учителям физики и математики из Сибири повысить квалификацию

Для этого предполагается организовать курсы повышения квалификации для лучших в Иркутском регионе учителей математики и физики, что в перспективе сыграет важную роль в повышении интереса к точным наукам среди школьников. Принято решение уже в ближайшее время направить на курсы по повышению профессиональной квалификации наиболее мотивированных педагогов из разных уголков региона.

Также во время визита Валерия Фалькова в Иркутск состоялась рабочая встреча министра с главой региона Игорем Кобзевым, в ходе которой, в частности, обсуждались перспективы развития мегасайенс-проекта Baikal-GVD. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков отметил, что наблюдается колоссальный интерес к этому проекту в России и за рубежом. В связи с этим необходима определенная инфраструктура, которой будут пользоваться приезжающие студенты и исследователи.