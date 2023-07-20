О создании нового ускорителя в Объединенном институте ядерных исследований

В ЛЯР ОИЯИ на сегодняшний момент существует четыре циклотрона для ускорения тяжелых ионов: У-400, У-400М, ИЦ-100 и ДЦ-280, – а также ускоритель электронов микротрон МТ-25:

Циклотрон У-400М в настоящий момент модернизируется.

Циклотрон У-400 активно используется для проведения научных экспериментов и выполнения прикладных задач.

В 2018 году был запущен новый циклотрон ДЦ-280. Циклотрон ДЦ-280 – базовая установка знаменитой "Фабрики сверхтяжелых элементов" – обладает интенсивностью пучка 40 трлн ядер в секунду. Это в 5 раз больше, чем у его предшественника – циклотрона У-400, на котором был открыт 118-й элемент.

Ускорительный комплекс ДЦ-140 заменит существующий циклотрон ИЦ-100. Новый ускорительный комплекс возьмет на себя основную часть прикладных задач, решаемых в ЛЯР.

«Основная сложность нового комплекса – это его размещение внутри существующего здания. Комплекс требует как размещения экспериментального оборудования, так и возведения физической защиты для работы с ускоренными пучками. Для этого нужны неординарные решения. На первом этапе мы подготовили помещения, создали основу для размещения стен зала циклотрона и размещения оборудования. Подготовили основания основного магнита. 12 июля основной магнит массой 320 тонн был смонтирован. Сейчас мы консервируем его, чтобы строители смогли продолжить возведение стен зала циклотрона, перекрытия вокруг него. Параллельно идет реконструкция помещения, в котором располагаются инженерные системы: здесь необходимо усилить несущие конструкции стен и перекрытий. Также продолжается поставка изготовленных узлов циклотрона с различных предприятий», – рассказал начальник научно-технологического отдела ускорителей службы главного инженера ЛЯР ОИЯИ Василий Семин.

По его словам, все строительные и подготовительные работы будут завершены к середине 2024 года. К началу 2025 года планируется завершить наладку систем ускорительного комплекса и ввести его в эксплуатацию.