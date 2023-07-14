О физике на берегу Волги: Объединенный институт проводит мастерскую на «Летней школе»

В этом году участники мастерской ОИЯИ смогли прикоснуться к «большой науке» — они побывали на площадке NICA, где узнали о работе ускорителя Бустер и криогенного комплекса.

«Летняя школа» — полевой образовательный лагерь, открытый для студентов, старшеклассников, ученых, журналистов и всех, кто стремится расширить собственные горизонты познания. В этом году более 1000 человек приехали на берег Волги для участия в школе.

Преподавателями на школе выступают специалисты из ведущих вузов, научных организаций и коммерческих компаний России и зарубежных стран, а также медийные личности.