О физике на берегу Волги: Объединенный институт проводит мастерскую на «Летней школе»

пятница, 14 июля 2023 | 20:17     128
С 6 июля по 7 августа на базе «Волга» Объединенного института ядерных исследований проходит 20-я «Летняя школа». Среди 23 мастерских школы — мастерская физики «105-й элемент», организованная сотрудниками ОИЯИ.

Мастерская нацелена на знакомство с современной проблематикой фундаментальных и прикладных исследований в области ядерной физики и физики высоких энергий. В программе «105-го элемента» также лекции ученых ОИЯИ и посещение выставки «Базовые установки ОИЯИ». На заключительном семинаре по итогам работы в мастерской участники представят свои научные доклады.

 

В этом году участники мастерской ОИЯИ смогли прикоснуться к «большой науке» — они побывали на площадке NICA, где узнали о работе ускорителя Бустер и криогенного комплекса.

«Летняя школа» — полевой образовательный лагерь, открытый для студентов, старшеклассников, ученых, журналистов и всех, кто стремится расширить собственные горизонты познания. В этом году более 1000 человек приехали на берег Волги для участия в школе.

Преподавателями на школе выступают специалисты из ведущих вузов, научных организаций и коммерческих компаний России и зарубежных стран, а также медийные личности.

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