Новый региональный рекорд: Жительница Конаковского района перечислила мошенникам более 2,5 млн рублей

Полицейские выяснили, что заявительнице на протяжении нескольких дней неоднократно поступали звонки с абонентских номеров, зарегистрированных в Томской и Воронежской областях. Неизвестные под видом сотрудников полиции убеждали потерпевшую, что мошенники пытаются оформить на её имя крупный кредитный заём, и ей необходимо самостоятельно оформить кредит, снять деньги и перевести для погашения задолженности.

В итоге под диктовку неизвестных женщина совершила все необходимые операции, оформила на своё имя кредит и перечислила более 2 500 000 рублей на 11 разных счетов, названных аферистами. Спустя некоторое время потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных и технических мероприятий, направленных на установление подозреваемого. Следователем Редкинского отделения полиции ОМВД России по Конаковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.