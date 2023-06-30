Немецкое видео "Хайль Зеленский!" внезапно оказалось российским и с российскими же актерами

среда, 26 июля 2023 | 20:58 1 309
По социальным сетям расходится видеоролик на немецком языке, якобы снятый в качестве рекламы правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

Идея ролика: постоянная поддержка Германией Украины обкрадывает жителей самой страны.

Сюжет ролика: в дом к немецкой семье (муж, жена и ребёнок) приходят плохиши в абстрактной военной форме и выносят из квартиры всё ценное (даже телевизор), в том числе вырывают серьги из ушей у матери и отнимают последнюю игрушку у ребёнка (показательно, что это плюшевый леопард). Затем цинично вешают на стену портрет Президента Украины Владимира Зеленского и уходят со словами: "Хайль Зеленский!" В титрах говорится, что Германия уже потратила на помощь Украине более 22 млрд евро. Завершающие титры: "Если ваша страна в НАТО, будьте готовы к НАТО в своём доме".

Знаменательно, что сама партия "Альтернатива для Германии" в ролике не упоминается.

Ролик широко разошёлся в российских блогах. В частности, его перепостил член Общественной палаты при Президенте России Армен Гаспарян.

Однако, неравнодушные граждане установили личности актёров, снявшихся в ролике. Роль мужа играет российский актёр Валентин Воробьёв, жены – москвичка Юлия Конюхова, начальницу "людей в форме" сыграла российская актриса Юлия Мандрико, а один из "солдат" – Игорь Алексеев. Логично предположить, что и ролик был снят в России.

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