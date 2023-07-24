Недалеко от Дубны и Талдома можно приобрести участок до 50 тыс рублей

Основной принцип торгов — это предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем. Если к торгам будет допущен всего один человек, то он сможет забрать лот по минимальной стартовой стоимости.

На прошедшей неделе с 17 по 21 июля самый бюджетный в Подмосковье участок для ведения личного подсобного хозяйства был реализован именно в Талдомском городском округе в деревне Бакшеиха. Лот расположен в 18 километрах от Талдома. Для участия в аукционе было подано 2 заявки. Стартовая цена за 19 соток начиналась от 16 132,14 руб./год, но была повышена всего на 2 158,8 рублей и составила 18 551,94 руб./год.

К примеру, на предстоящий аукцион можно присмотреть уединенный участок для ведения личного подсобного хозяйства в деревне Пригары — это 7.5 км от Талдома. Здесь можно построить дом, гараж, вспомогательные постройки, а также выращивать сельскохозяйственные культуры. Начальная цена за 17 соток — 18 692.01 руб./год. Срок аренды 20 лет. В дальнейшем, чтобы выкупить участок, необходимо построить объект капитального строительства и зарегистрировать дом на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Заявку нужно подать до 29 августа и уже 1 сентября состоится аукцион. Принять участие могут только физические лица.

Для участия в электронных торгах нужно получить электронную подпись, которая выдается в любом из аккредитованных удостоверяющих центров. Актуальный список опубликован на официальном сайте Минкомсвязи России и доступен по ссылке. Далее необходимо зарегистрироваться на площадке, где будет проходить аукцион, собрать требуемые документы, подать заявку и участвовать в торгах.

Лоты, выставленные на торги в Подмосковье, размещаются на портале ЕАСУЗ.