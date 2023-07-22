Нашей прекрасной Дубне 67 лет!

Молодая, с каждым годом она становится всё красивее. Невозможно не гордится Дубной и её жителями. Этот город – средоточие науки и технологии, витрина передовой инженерной мысли и наукоёмкого производства. Благодаря достижениям ученых Объединённого института ядерных исследований, имя Дубны навсегда вписано в Периодическую таблицу Менделеева!

Дубна обладает уникальным научно-техническим потенциалом, территориями инновационного развития. Её природные богатства, необычные достопримечательности, история привлекают гостей со всех уголков России.

Развитие нашей компании "Телеком МПК" также неразрывно связано с Дубной. Ибо «ТЕЛЕКОМ МПК» начал свой путь именно здесь. В городе располагается головной офис компании, и все, самые передовые технологии и цифровые сервисы, мы, в первую очередь, внедряем в Дубне. Наши услуги связи уже более 20 лет помогают жителям Дубны в их повседневной жизни, способствуют повышению эффективности работы и учебы, повышают уровень безопасности и позволяют оставаться на связи с миром.

Мы желаем Дубне дальнейшего развития и процветания, а всем дубненцам здоровья, благополучия и мирного неба над головой! Вместе мы обязательно сумеем сделать наш город настоящим драйвером экономического роста, центром притяжения мировой научной мысли, комфортной и дружелюбной средой для развития личности!

С Днём Рождения, любимая Дубна!