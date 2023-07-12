Начинается разработка проекта реконструкции очистных сооружений в Талдоме

ООО «Проектное бюро «Промэковод» (г. Москва) получило контракт на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и разработку рабочей документации для реконструкции очистных сооружений канализации производительностью 12 тыс.м3/сут., главной насосной станции и подводящего напорного коллектора в г. Талдом Московской области.

Цена договора – 22,122 млн. руб. Работы должны быть выполнены до 30 декабря 2023 года.