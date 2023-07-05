Начался ремонт дороги Талдом – Нерль, которая соединяет Дубну и Кимры с Калязиным

среда, 05 июля 2023 | 17:03     257
В Калязинском округе Тверской области стартовал ремонт дороги первого класса Талдом – Нерль, которая соединяет Тверскую и Московскую области.

Работы проводятся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Дорога ведёт в Калязин, также по ней можно проехать в Кимры, а далее в Дубну. Здесь проходят четыре школьных и два пассажирских маршрута перевозок.

Подрядчиком, ответственным за выполнение работ, выступает ООО «Технострой». Заказчик – Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области. Ремонт пройдёт на 18,1 км дороги.

"Работы ведутся от границы с Московской областью. Сейчас на объекте выполнена расчистка полосы отвода", – сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

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