Начался ремонт дороги Талдом – Нерль, которая соединяет Дубну и Кимры с Калязиным

среда, 05 июля 2023 | 17:03 257
В Калязинском округе Тверской области стартовал ремонт дороги первого класса Талдом – Нерль, которая соединяет Тверскую и Московскую области.
Работы проводятся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
Дорога ведёт в Калязин, также по ней можно проехать в Кимры, а далее в Дубну. Здесь проходят четыре школьных и два пассажирских маршрута перевозок.
Подрядчиком, ответственным за выполнение работ, выступает ООО «Технострой». Заказчик – Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области. Ремонт пройдёт на 18,1 км дороги.
"Работы ведутся от границы с Московской областью. Сейчас на объекте выполнена расчистка полосы отвода", – сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.