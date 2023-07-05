Начался ремонт дороги Талдом – Нерль, которая соединяет Дубну и Кимры с Калязиным

Работы проводятся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Дорога ведёт в Калязин, также по ней можно проехать в Кимры, а далее в Дубну. Здесь проходят четыре школьных и два пассажирских маршрута перевозок.

Подрядчиком, ответственным за выполнение работ, выступает ООО «Технострой». Заказчик – Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области. Ремонт пройдёт на 18,1 км дороги.