На территории ОЭЗ «Дубна» откроется новый таможенный комплекс

Таможенный комплекс включает здание автомобильного контрольно-пропускного пункта, бокс досмотра транспортных средств общей площадью более тысячи квадратных метров, пост весового контроля и досмотровую площадку под навесом.

Итоговый документ — заключение о соответствии проектной документации — будет выдан после выполнения застройщиком всех рекомендаций инспекторов ведомства, предположительно — до конца лета 2023 года.