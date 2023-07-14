На территории ОЭЗ «Дубна» откроется новый таможенный комплекс

пятница, 14 июля 2023 | 15:27 233
Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья провели проверку завершения строительства комплекса зданий таможни Особой экономической зоны «Дубна» на площадке Новой промышленной зоны, расположенной на правом берегу Волги.
Таможенный комплекс включает здание автомобильного контрольно-пропускного пункта, бокс досмотра транспортных средств общей площадью более тысячи квадратных метров, пост весового контроля и досмотровую площадку под навесом.
Итоговый документ — заключение о соответствии проектной документации — будет выдан после выполнения застройщиком всех рекомендаций инспекторов ведомства, предположительно — до конца лета 2023 года.