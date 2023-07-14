На территории ОЭЗ «Дубна» откроется новый таможенный комплекс

пятница, 14 июля 2023 | 15:27     233
Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья провели проверку завершения строительства комплекса зданий таможни Особой экономической зоны «Дубна» на площадке Новой промышленной зоны, расположенной на правом берегу Волги.

Таможенный комплекс включает здание автомобильного контрольно-пропускного пункта, бокс досмотра транспортных средств общей площадью более тысячи квадратных метров, пост весового контроля и досмотровую площадку под навесом.

Итоговый документ — заключение о соответствии проектной документации — будет выдан после выполнения застройщиком всех рекомендаций инспекторов ведомства, предположительно — до конца лета 2023 года.

Тэги: 
ОЭЗ Дубна
строительство
таможня
Читать в
Оставить отзыв в
 
06.07.2023 | 17:39    322
Оборудование для метрополитена и РЖД начнут производить в Дубне
Главгосстройнадзор Московской области провёл профилактический визит на строительстве цеха резидента ОЭЗ "Дубна" - Научно-производственного комплекса «ЭНКОР».
12.07.2023 | 13:43    283
Какой доход имеет городской бюджет от резидентов ОЭЗ "Дубна"?
Сегодня свои проекты в ОЭЗ «Дубна» успешно реализуют более 160 наукоемких компаний.
07.07.2023 | 11:30    382
ОЭЗ «Дубна» - эффективность 100%
Минэкономразвития РФ опубликован отчет о работе ОЭЗ за 2022 год. С учетом всех показателей деятельности ОЭЗ «Дубна» среди технико-внедренческих зон России признана экспертами эффективной на 100%.