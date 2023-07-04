На территории фарфорового завода в Вербилках полиция закрыла нелегальный швейный цех

вторник, 04 июля 2023 | 12:54     248
Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по Талдомскому г.о. выявили нелегальный швейный цех.

Незаконное производство располагалось в здании, расположенном на территории фарфорового завода в п. Вербилки. Пошивом спортивной одежды известных брендов занимался 51 уроженец одной из республик Юго-Восточной Азии. Они не имели разрешения на осуществление трудовой деятельности и нелегально находились на территории Российской Федерации. Иностранцы проживали и работали в антисанитарных условиях в помещении цеха.

В ходе осмотра производственных помещений полицейские обнаружили и изъяли 160 единиц швейного оборудования, более 500 единиц готовой текстильной продукции, лекало, заготовки, а также трафареты, с помощью которых наносились лейблы на одежду.

В отношении нелегальных мигрантов составлен 91 административный протокол по ст.18.8, 18.10 и 20.25 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России.

Изъятая готовая продукция направлена на исследование, по результатам которого будет принято решение в соответствии с законодательством.

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