На Байкале стартовала Школа по физике частиц и астрофизике, посвященная 110-летию Бруно Понтекорво

В этом году Школа посвящена 110-летию со дня рождения выдающегося итальянского и советского физика, основоположника физики нейтрино высоких энергий и нейтринной астрономии Бруно Понтекорво.

«Бруно Максимович внес неоценимый вклад в развитие теории и экспериментов, связанных с физикой нейтрино, в частности, предсказав явление осцилляций нейтрино, означавшее, что массы нейтрино отличны от нуля, — отметил член оргкомитета Школы, начальник отдела Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ Александр Ольшевский. — На одной из вечерних встреч будет показан фильм о Бруно Понтекорво, чтобы участники Школы лучше представили себе жизнь и творчество этого удивительного человека».

Программа Школы включает лекции по нейтринной физике, космологии, стандартной модели, ускорительным, реакторным и астрофизическим нейтрино, статистическим методам анализа данных, взаимодействию частиц с веществом и методам обнаружения элементарных частиц в современной астрофизике. Участников ждут дискуссии и практические сессии по решению актуальных физических проблем в сопровождении кураторов, выступления с презентациями. Неотъемлемой частью программы Школы являются также вечерние встречи для обсуждения вопросов литературы, искусства, философии и других тем.

Школа организована совместно Иркутским государственным университетом и Объединенным институтом ядерных исследований. Рабочие языки Школы – русский и английский. Мероприятие продлится до 18 июля.