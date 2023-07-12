На Байкале стартовала Школа по физике частиц и астрофизике, посвященная 110-летию Бруно Понтекорво

среда, 12 июля 2023 | 13:16     249
11 июля свою работу начала XXIII Байкальская летняя школа по физике элементарных частиц и астрофизике. Мероприятие традиционно проходит в поселке Большие Коты на берегу Байкала.

В этом году Школа посвящена 110-летию со дня рождения выдающегося итальянского и советского физика, основоположника физики нейтрино высоких энергий и нейтринной астрономии Бруно Понтекорво.

«Бруно Максимович внес неоценимый вклад в развитие теории и экспериментов, связанных с физикой нейтрино, в частности, предсказав явление осцилляций нейтрино, означавшее, что массы нейтрино отличны от нуля, — отметил член оргкомитета Школы, начальник отдела Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ Александр Ольшевский. — На одной из вечерних встреч будет показан фильм о Бруно Понтекорво, чтобы участники Школы лучше представили себе жизнь и творчество этого удивительного человека».

Программа Школы включает лекции по нейтринной физике, космологии, стандартной модели, ускорительным, реакторным и астрофизическим нейтрино, статистическим методам анализа данных, взаимодействию частиц с веществом и методам обнаружения элементарных частиц в современной астрофизике. Участников ждут дискуссии и практические сессии по решению актуальных физических проблем в сопровождении кураторов, выступления с презентациями. Неотъемлемой частью программы Школы являются также вечерние встречи для обсуждения вопросов литературы, искусства, философии и других тем.

Школа организована совместно Иркутским государственным университетом и Объединенным институтом ядерных исследований. Рабочие языки Школы – русский и английский. Мероприятие продлится до 18 июля.

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