Музей Дубны провел бесплатную экскурсию по Институтской части города

понедельник, 10 июля 2023 | 12:53     144
8 июля, в праздник семьи, любви и верности, Музей Дубны провёл для жителей и гостей города уже ставшую традиционной бесплатную экскурсию «Дубна Институтская».

Экскурсанты прошли большой группой от вокзала «Дубна» до ДК «Мир», слушая лекцию экскурсовода Владимира Родионова об исторической судьбе этой части Дубны, начиная с неназванного посёлка при лаборатории «М» до современного наукограда «Дубна».

Посетители активно реагировали на рассказ экскурсовода, делились фрагментами своих воспоминаний об окружающих строениях и памятниках, задавали множество вопросов.

"Спасибо за прекрасную, познавательную экскурсию! Замечательный краевед В.В. Родионов интересно и доступно посветил слушателей в историю институтской части города, многие факты были неизвестны даже коренным жителям Дубны. Собралось более 50 человек разных возрастов. Два с половиной часа пролетели незаметно", - поделилась впечатлениями участница мероприятия Татьяна Головина.

Тэги: 
экскурсия
Дубна
Источник:
Музей Дубны
Читать в
Оставить отзыв в
 
29.06.2023 | 12:32    464
На прошедшем празднике Сабантуй спортшкола "Дубна" организовала соревнования по национальной борьбе на поясах
В минувшие выходные в Дубне прошёл областной фестиваль национальных культур и традиций «Сабантуй».
28.06.2023 | 13:30    393
Спасатели провели в Дубне урок безопасности для воспитанников лагеря "Факел"
27 июня работники дубненского ПСП ПСЧ-215 ГКУ МО "Мособлпожспас" совместно с сотрудниками ГИМС провели урок безопасности для воспитанников летнего лагеря клуба «Факел» города Дубны.
02.07.2023 | 16:58    500
В Дубне нервный житель выстрелил в голову соседке из-за выгула собаки под его окнами
1 июля женщина спокойно прогуливалась с псом во дворе своего дома – многоэтажки по улице Вавилова в Дубне. В один момент собака остановилась "сделать дела" прямо под окнами одной из квартир.