Музей Дубны провел бесплатную экскурсию по Институтской части города

Экскурсанты прошли большой группой от вокзала «Дубна» до ДК «Мир», слушая лекцию экскурсовода Владимира Родионова об исторической судьбе этой части Дубны, начиная с неназванного посёлка при лаборатории «М» до современного наукограда «Дубна».
Посетители активно реагировали на рассказ экскурсовода, делились фрагментами своих воспоминаний об окружающих строениях и памятниках, задавали множество вопросов.
"Спасибо за прекрасную, познавательную экскурсию! Замечательный краевед В.В. Родионов интересно и доступно посветил слушателей в историю институтской части города, многие факты были неизвестны даже коренным жителям Дубны. Собралось более 50 человек разных возрастов. Два с половиной часа пролетели незаметно", - поделилась впечатлениями участница мероприятия Татьяна Головина.