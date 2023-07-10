Музей Дубны провел бесплатную экскурсию по Институтской части города

Экскурсанты прошли большой группой от вокзала «Дубна» до ДК «Мир», слушая лекцию экскурсовода Владимира Родионова об исторической судьбе этой части Дубны, начиная с неназванного посёлка при лаборатории «М» до современного наукограда «Дубна».

Посетители активно реагировали на рассказ экскурсовода, делились фрагментами своих воспоминаний об окружающих строениях и памятниках, задавали множество вопросов.