Креативные индустрии: развитие в малых городах России

понедельник, 03 июля 2023 | 20:26     230
Представители городского отделения СЖР Михайлова Ольга и Бачкова Марина приняли участие в Межрегиональном круглом столе «Креативные индустрии: развитие в малых городах России», который прошел 29 июня 2023 г. на площадке Союза женщин России (Москва, Глинищевский пер., д. 6).

Организаторами мероприятия выступили Союз женщин России, в лице Московского областного регионального отделения, Министерство культуры и туризма Московской области. В мероприятии приняла участие Екатерина Богдасарова, председатель Московского областного отделения Союза женщин России.

С приветственным словом к участникам круглого стола обратилась Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова, которая отметила актуальность и необходимость развития креативной экономики, повышение творческих и предпринимательских компетенций, создание среды для продвижения отечественных товаров и услуг, а также повышение роли женщин в этой сфере.

Участники познакомились с перечнем мер государственной поддержки, которые необходимо разработать; отметили возможность применения федеральных проектов в небольших городах; поделились практикой уже реализованных мероприятий; вдохновились показом коллекций одежды модельеров Дарьи Звягиной и Эллы Курбатовой.

По итогам работы была принята Резолюция.

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