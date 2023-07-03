Креативные индустрии: развитие в малых городах России

Организаторами мероприятия выступили Союз женщин России, в лице Московского областного регионального отделения, Министерство культуры и туризма Московской области. В мероприятии приняла участие Екатерина Богдасарова, председатель Московского областного отделения Союза женщин России.

С приветственным словом к участникам круглого стола обратилась Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова, которая отметила актуальность и необходимость развития креативной экономики, повышение творческих и предпринимательских компетенций, создание среды для продвижения отечественных товаров и услуг, а также повышение роли женщин в этой сфере.