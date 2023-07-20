Команды Дубны и Обнинска обсудили развитие городов с высоким научно-технологическим потенциалом

В число участников от Дубны вошли представители ОИЯИ, в том числе директор Объединенного института Григорий Трубников и специальный представитель директора Института по вопросам наукограда, заместитель директора Лаборатории нейтронной физики по научной работе Сергей Куликов, ВРИП Главы Дубны Максим Тихомиров, и.о. ректора Университета «Дубна» Андрей Деникин, руководитель НП «Центр содействия развитию инновационных территориальных кластеров в городе Дубне» Александр Рац, представители администрации города и ОЭЗ «Дубна».

Со стороны Обнинска в совещании приняли участие представители администрации города, в том числе лично глава администрации Обнинска Татьяна Леонова. К обсуждению темы подключились заместитель директора дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Вовк и директор по науке и образованию Фонда Сколково Александр Фертман.

Оба этих наукограда (а с ними еще 16 городов) в прошлом году стали участниками пилотного проекта АСИ по развитию городов с высоким научно-технологическим потенциалом. Цель проекта – поиск и решение проблем развития городов с помощью внедрения новых инфраструктурных и сервисных инструментов для привлечения и удержания квалифицированных кадров. Особенно важным это стало, подчеркивают в АСИ, на территориях, где запланирована реализация стратегически значимых для государства проектов, таких, как, например, коллайдер NICA в Дубне. Сделать это можно только за счет создания условий для достойной жизни и эффективной работы. Именно эта тема стала предметом обсуждения участников заседания.

Одним из озвученных на совещании, было предложение войти в программу по созданию кампусов мирового уровня, как это сделано уже в нескольких регионах России. При этом, подчеркнули участники совещания, большая часть инфраструктуры в Дубне и Обнинске уже есть, для реализации проекта потребуется гораздо меньше ресурсов, чем при создании с нуля.

Также предлагается усовершенствовать систему академического обмена студентами и школьниками в городах с высоким научно-технологическим потенциалом, и, кроме того, чаще приглашать преподавателей из других городов для обмена опытом. Так, высокую оценку АСИ в лице Ольги Вовк получила идея ОИЯИ провести летнюю школу для учителей физики и познакомить их с современными достижениями науки. Она отметила, что для развития научного потенциала городов такие встречи и экскурсии просто необходимы. Эти и другие предложения АСИ уже в сентябре представит Правительству РФ.

По окончании работы совещания участники посетили с экскурсией особую экономическую зону «Дубна» и Лабораторию физики высоких энергий, где они ознакомились с реализацией мегасайенс-проекта NICA.