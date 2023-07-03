Кимрская прокуратура защитила права гражданина на досрочное назначение страховой пенсии

Установлено, что 46-летний местный житель, состоящий в трудовых отношениях с названной организацией, обратился в орган, осуществляющий индивидуальный (персонифицированный) учет в системах обязательного пенсионного страхования. Там заявителю стало известно, что по данным его индивидуального лицевого счета отсутствуют сведения о специальном стаже, дающем право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в периоды выполнения работы в Обществе с 2005 по 2018 годы.

Результаты проверки прокуратуры показали, что причиной послужило ненадлежащее ведение работодателем первичной учетной документации.

В этой связи прокурор обратился в суд с исковым заявлением к организации об установлении факта работы в условиях, дающих право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. Требования надзорного органа удовлетворены в полном объеме, решение суда не вступило в законную силу.