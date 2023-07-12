Какой доход имеет городской бюджет от резидентов ОЭЗ "Дубна"?

среда, 12 июля 2023 | 13:43     204
Сегодня свои проекты в ОЭЗ «Дубна» успешно реализуют более 160 наукоемких компаний.

Только за I квартал 2023 года общий объем отчислений резидентов в бюджеты всех уровней уже составил 1,7 млрд руб. Накопленный итог на сегодня – 17,2 млрд руб., в том числе за 2022 год - 4 млрд руб. Бюджет городского округа Дубна по итогам прошлого года располагал доходами в размере порядка 1,9 млрд. руб., из них более 400 млн. руб. - взнос компаний-резидентов особой экономической зоны «Дубна». То есть практически каждый четвертый рубль от ОЭЗ напрямую идет на развитие наукограда.

За последние пять лет число инвесторов ОЭЗ «Дубна» увеличилось почти в два раза. Учитывая постоянный приток новых резидентов: в прошлом году такой статус получили 13 компаний, а в этом еще 4, - можно уверенно утверждать, что налоговые отчисления, в том числе на развитие города, со временем станут еще существеннее.

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