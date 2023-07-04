Из Талдомской больницы выписали девочку, пострадавшую от укуса змеи

вторник, 04 июля 2023 | 15:13 169
Напоминаем, гадюка укусила 12-летнюю девочку 27 июня. Ее доставили в педиатрическое отделение Талдомской больницы в состоянии средней тяжести.
«При осмотре в месте укуса была выраженная гиперемия - переполнение сосудов кровью - и болезненность, состояние сопровождалось слабостью. Девочке сразу же была введена сыворотка против яда гадюки и противоаллергический препарат, после чего отек и краснота ушли, самочувствие улучшилось», - сказала после осмотра юного пациента заведующая педиатрическим отделением Светлана Безкупская.
Под наблюдением врачей ребенок находился в педиатрическом отделении почти неделю. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана домой.
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