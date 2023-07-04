Из Талдомской больницы выписали девочку, пострадавшую от укуса змеи

12-летняя школьница попала в больницу после укуса гадюки в садовом некоммерческом товариществе «Агат» в Талдомском городском округе.

12-летняя школьница попала в больницу после укуса гадюки в садовом некоммерческом товариществе «Агат» в Талдомском городском округе.

В феврале 2022 года в ОМВД России по г.о. Дубна поступило заявление мед. сестры ГАУЗ МО «Дубненская ГБ» о том, что в приемный покой обратилась несовершеннолетняя девочка с диагнозом «укушенная рана правого бедра».

В феврале 2022 года в ОМВД России по г.о. Дубна поступило заявление мед. сестры ГАУЗ МО «Дубненская ГБ» о том, что в приемный покой обратилась несовершеннолетняя девочка с диагнозом «укушенная рана правого бедра».

02.07.2023 | 16:58

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