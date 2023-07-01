Исторически верно вновь будет выглядеть клумба в Дубне на Центральной аллее, ведущей к Волге

В её оформлении принимают участие не только городские озеленители, но и представители бизнес-сообщества. Также снова «в деле» коренной дубненец - автор идеи вернуть клумбе краски, который воплотил эту идею в прошлом году. Он опять привёз сеянцы цветов. Сотрудницы МБУ «ЖКУ» в теплицах их вырастили и подготовили к высадке.

На клумбе уже – жёлтые бархатцы и разноцветные петунии. На следующей неделе рядом с ними появятся лобелии и алиссум. Традиции возрождаются!