Исторически верно вновь будет выглядеть клумба в Дубне на Центральной аллее, ведущей к Волге

суббота, 01 июля 2023 | 17:59     171
Узор – аутентичный, 70-х годов прошлого века – ромбы, треугольники из бархатцев, петуний и лобелий, бордюр из медового алиссума.

В её оформлении принимают участие не только городские озеленители, но и представители бизнес-сообщества. Также снова «в деле» коренной дубненец - автор идеи вернуть клумбе краски, который воплотил эту идею в прошлом году. Он опять привёз сеянцы цветов. Сотрудницы МБУ «ЖКУ» в теплицах их вырастили и подготовили к высадке.

На клумбе уже – жёлтые бархатцы и разноцветные петунии. На следующей неделе рядом с ними появятся лобелии и алиссум. Традиции возрождаются!

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