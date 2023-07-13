Индия может войти в состав государств-участников Объединенного института ядерных исследований

четверг, 13 июля 2023 | 16:23     138
Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) рассматривает перспективы расширения географии государств-участников за счет Индии, Аргентины и Чили. Об этом в четверг, 13 июня, на Форуме будущих технологий в Москве сообщил директор ОИЯИ, академик Григорий Трубников.

Он напомнил, что в прошлом году полноправным членом ОИЯИ стал Египет, а в феврале этого года институт подписал совместную декларацию о намерениях с Национальным советом науки и технологий Мексики (CONACYT).

"Сейчас мы обсуждаем самым серьезным образом Индию", - уточнил он, добавив, что, помимо этого, институт рассматривает в этом качестве Аргентину и Чили.

Тэги: 
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Григорий Трубников
Источник:
ТАСС
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