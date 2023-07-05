Хаккеры атаковали сайт и мобильное приложение РЖД

среда, 05 июля 2023 | 14:13 73
Билеты на поезда можно купить только через кассы на вокзалах.
Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале:
«Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства».
Подробностей кибератаки не сообщается. Сроков восстановления работы сайта и приложения пока нет.