Хаккеры атаковали сайт и мобильное приложение РЖД

среда, 05 июля 2023 | 14:13     73
Билеты на поезда можно купить только через кассы на вокзалах.

Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале:

«Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства».

Подробностей кибератаки не сообщается. Сроков восстановления работы сайта и приложения пока нет.

Тэги: 
хакеры
РЖД
#времяцифры
Источник:
РЖД
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