График отключения горячего водоснабжения в Дубне летом 2023 года

Специалисты «Мособлэнерго» завершили ремонт трансформаторной подстанции, которая обеспечивает электроснабжение организаций на Дмитровском шоссе в Дубне.

Специалисты «Мособлэнерго» завершили ремонт трансформаторной подстанции, которая обеспечивает электроснабжение организаций на Дмитровском шоссе в Дубне.

Выпускник физико-математического лицея имени В.Г. Кадышевского Михаил Солодилов заработал 100 баллов на ЕГЭ по математике.

Выпускник физико-математического лицея имени В.Г. Кадышевского Михаил Солодилов заработал 100 баллов на ЕГЭ по математике.

30.06.2023 | 18:43

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