График отключения горячего водоснабжения в Дубне летом 2023 года

среда, 05 июля 2023 | 12:42     97
Теплоснабжающие организации проводят отключения горячей воды в летний период для проведения профилактических работ на системах теплоснабжения, гидравлических испытаний сетей теплоснабжения, а также для ремонта и замены оборудования.

Это необходимо для обеспечения надежной поставки горячего водоснабжения и отопления в многоквартирные дома в зимний период.

В Дубне плановые отключения горячей воды пройдут по следующему графику:

  • район Большая Волга с 00:00 17.07.2023 г. по 20:00 21.07.23 г.
  • район Левобережный с 00:00 31.07.23 г. по 20:00 11.08.23 г.
  • районы Черная речка и Институтская часть с 01:00 02.08.23 г. по 14:00 15.08.23 г.
  • район Александровка с 00:00 14.08.23 г. по 08:00 18.08.23 г.
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