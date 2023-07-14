Госдума РФ приняла закон о запрете "смены пола"

Поправки предусматривают запрет на проведение операций, "направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и(или) вторичных половых признаков другого пола". Исключение сделано для случаев, связанных с лечением "врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей": такие операции можно будет проводить по решению врачебной комиссии и только в государственных клиниках.

Трансгендерным людям после вступления в силу закона запретят усыновлять детей и устанавливать попечительство над ними, а органам ЗАГС – исправлять гендерный маркер в паспорте, если человек получил от медицинской организации документ об изменении пола.

Поправки, кроме прочего, предусматривают аннулирование заключенного ранее брака, если один из супругов сменил пол.

При этом на лиц, изменивших пол до дня вступления в силу закона, эти нормы распространяться не будут.

Авторами законопроекта выступили 400 депутатов, в частности спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, глава КПРФ Геннадий Зюганов, зампреды Госдумы Петр Толстой и Владислав Даванков, единороссы Ирина Яровая и Сергей Неверов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и другие.

В настоящее время хирургические операции по изменению пола проводятся при наличии у пациента справки психиатра с диагнозом "транссексуализм". Для замены гендерного маркера в документах нужно пройти медкомиссию из сексолога, медицинского психолога и психиатра. На основании диагноза выдается "справка об изменении пола", которая действует один год и дает право официально поменять документы (сначала свидетельство о рождении, потом паспорт и все остальное).