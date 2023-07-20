Госдума приняла законопроект об обязательном привлечении школьников в России к общественно полезному труду

По словам автора законопроекта, главы думского комитета по просвещению Ольги Казаковой, под обязательным участием учеников в общественно полезном труде может подразумеваться: высадка деревьев или цветов на пришкольной территории, "участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее".

"Сегодня многие школьники участвуют в различных городских или муниципальных мероприятиях, будь то городские субботники или акции патриотического характера. Школа может помочь организовать такой процесс, например, предоставить помещение или помочь с другими организационными вопросами. Мы сегодня в законе это закрепляем", - добавила она в комментарии ТАСС.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время принятия закона заявил, что именно родители в России "неоднократно просили депутатов сделать трудовое воспитание неотъемлемой частью школьной программы":

"Если родители хотят, чтобы их ребенок вырос настоящим гражданином, у него должно быть сформировано положительное отношение к труду. Только через труд можно воспитать отношение ко многим вопросам, которые потом ему понадобится решать".

Также принятые поправки вводят профориентацию для школьников. По мнению авторов законопроекта, это поможет им выбрать профессию, например благодаря экскурсиям на предприятия.