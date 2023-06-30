Гарик Сукачев попал в больницу

суббота, 29 июля 2023 | 12:32 167 Гарик Сукачев ВКонтакте
Рок-музыкант, поэт, композитор, актер, режиссер театра и кино Гарик (Игорь) Сукачев госпитализирован в связи с ухудшением здоровья, его концерт в Карелии отменен.

Причина и место госпитализации не сообщаются.

"Концерт в Рускеала на "Хуторе Елки" (Карелия) пройдёт в неожиданном формате «Народное караоке». Весь наш оркестр и техническая группа на месте, все готовы играть для вас. Мы хотим, чтобы вы провели этот вечер достойно, и сделаем для этого все возможное! Надеемся, что вы тоже нас поддержите и мы споем вместе наши любимые песни: «Дорожная», «Ольга», «А я милого узнаю по походке», «Бабушка» и другие", - сообщает команда Гарика Сукачева.

Тэги:
Россия  музыка  знаменитость  происшествия
Читать в
Оставить отзыв в
 
30.06.2023 | 22:01    347
Бориса Гребенщикова наконец-то признали "иноагентом" в России
30 июня Минюст РФ включил в реестр иноагентов культового в СССР и России музыканта Бориса Гребенщикова.
20.07.2023 | 17:13    573
Госдума приняла законопроект об обязательном привлечении школьников в России к общественно полезному труду
Такая норма существовала во времена СССР, однако в последние годы закон "Об образовании в Российской Федерации" запрещал привлекать школьников к труду без согласия родителей.
22.07.2023 | 13:48    497
Умер глава IT-холдинга - лидера прослушки в России
В 40 лет, по предварительной информации от остановки сердца, 22 июля умер глава "ИКС Холдинга", российский технологический предприниматель Антон Черепенников.