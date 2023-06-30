Гарик Сукачев попал в больницу

Причина и место госпитализации не сообщаются.

"Концерт в Рускеала на "Хуторе Елки" (Карелия) пройдёт в неожиданном формате «Народное караоке». Весь наш оркестр и техническая группа на месте, все готовы играть для вас. Мы хотим, чтобы вы провели этот вечер достойно, и сделаем для этого все возможное! Надеемся, что вы тоже нас поддержите и мы споем вместе наши любимые песни: «Дорожная», «Ольга», «А я милого узнаю по походке», «Бабушка» и другие", - сообщает команда Гарика Сукачева.