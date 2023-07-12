Физики-теоретики Дубны и Южной Кореи расширяют научное сотрудничество

Рабочее совещание направлено на развитие научного сотрудничества между странами Азиатско-Тихоокеанского региона и ведущими исследовательскими центрами России в области ядерной физики и физики элементарных частиц. Научная программа мероприятия охватывает такие области, как адронная физика, ядерная физика, физика ускорителей, физика за пределами Стандартной модели, темная материя, темная энергия и другие.

Организаторами совещания выступают крупнейшие южнокорейские университеты, такие как Пусанский национальный университет, Национальный университет Чонбук, Национальный университет Кенгбук и другие, а также Лаборатория теоретической физики ОИЯИ и Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова (ПИЯФ).

Совещание продолжит свою работу до 15 июля.

Первое Рабочее совещание «Современные проблемы ядерной физики и элементарных частиц» было организовано ЛТФ ОИЯИ и прошло в Дубне 18 — 23 июня 2007 года. В дальнейшем Совещание ежегодно успешно проводилось в странах-участницах APCTP и ОИЯИ.