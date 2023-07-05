Евгению Пригожину вернули наградной пистолет от министра обороны Сергея Шойгу

4 июля около 16:00 к зданию Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти на Литейном проспекте подъехали BMW 7-й серии и сопровождавший его Land Cruiser с охраной. Кортеж припарковался возле дома 25 по Шпалерной улице. Задняя дверь BMW открылась, оттуда вышел Евгений Пригожин и, пройдя буквально несколько метров, сам открыл казенную массивную дверь, справа от которой исторически висит вывеска «Приемная».

За несколько часов до этого Пригожина официально пригласили для возвращения ему обратно оружия, обнаруженного во время обысков 24 июня и изъятого в его загородной резиденции в элитном коттеджном поселке «Северный Версаль» (округ Лахта — Ольгино, Приморский район Петербурга).

Пригожину вернули два карабина «Сайга», нарезной австрийский карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическую винтовку «АРка» и еще несколько ружей и пистолетов. Самый статусный предмет в этой коллекции — пистолет Glock. Он именной - Евгения Пригожина им наградил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Напоминаем, что 2 июля Пригожину уже возвращены 10 миллиардов рублей. Деньги во время обыска 24 июня нашли в «Газели» во дворе отеля «Дворец Трезини» и в минивэне на подземной парковке отеля «Ривер Хаус».