Если ЭТО найдут под капотом авто с 4 июля – аннулируют права

вторник, 04 июля 2023 | 14:00 251
С 4 июня почти по всей РФ сотрудники ГИБДД будут осматривать содержимое багажников авто, и, в случае обнаружения там охотничьих трофеев, - более 2 гусей или 5 куропаток, последует наказание от сотрудников автоинспекции.
Сотрудники также будут осматривать автомобили в местах с большим количеством дичи в темное время. Наказание последует при обнаружении запрещенных предметов, а именно: световых устройств, приборов ночного видения и тепловизоров.
Проводить осмотр инспекторы будут даже под капотом, а в случае обнаружения перечисленных предметов, может последовать штраф в виде лишения прав на охоту на срок до 2 лет.