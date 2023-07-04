Если ЭТО найдут под капотом авто с 4 июля – аннулируют права

вторник, 04 июля 2023 | 14:00     251
С 4 июня почти по всей РФ сотрудники ГИБДД будут осматривать содержимое багажников авто, и, в случае обнаружения там охотничьих трофеев, - более 2 гусей или 5 куропаток, последует наказание от сотрудников автоинспекции.

Сотрудники также будут осматривать автомобили в местах с большим количеством дичи в темное время. Наказание последует при обнаружении запрещенных предметов, а именно: световых устройств, приборов ночного видения и тепловизоров. 

Проводить осмотр инспекторы будут даже под капотом, а в случае обнаружения перечисленных предметов, может последовать штраф в виде лишения прав на охоту на срок до 2 лет.

Тэги: 
Россия
ГИБДД
закон
Источник:
PrimPress
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