Если ЭТО найдут под капотом авто с 4 июля – аннулируют права

Сотрудники также будут осматривать автомобили в местах с большим количеством дичи в темное время. Наказание последует при обнаружении запрещенных предметов, а именно: световых устройств, приборов ночного видения и тепловизоров.

Проводить осмотр инспекторы будут даже под капотом, а в случае обнаружения перечисленных предметов, может последовать штраф в виде лишения прав на охоту на срок до 2 лет.