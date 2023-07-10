Энергетики построили трансформаторную подстанцию и две кабельные линии в Дубне

пятница, 28 июля 2023 | 17:59 137 Министерство энергетики Подмосковья
В целях повышения надежности электроснабжения более пяти тысяч жителей Левобережного района Дубны, специалистами «Мособлэнерго» построены две кабельные линии напряжением 10 кВ протяженностью 3,5 км каждая от ТП-ЛОС до ЦРП-7.

Выполненные работы позволили обеспечить вторую категорию надежности электроснабжения городских очистных сооружений и снизить существующий в районе дефицит дополнительных мощностей.

Для обеспечения электроэнергией СНТ «Восход» установлена трансформаторная подстанция мощностью 1000 кВА.

Все работы были проведены специалистами «Мособлэнерго» в рамках реализации инвестиционной программы компании в первом полугодии 2023 года в городском округе Дубна.

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