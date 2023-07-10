Энергетики построили трансформаторную подстанцию и две кабельные линии в Дубне

В целях повышения надежности электроснабжения более пяти тысяч жителей Левобережного района Дубны, специалистами «Мособлэнерго» построены две кабельные линии напряжением 10 кВ протяженностью 3,5 км каждая от ТП-ЛОС до ЦРП-7.
Выполненные работы позволили обеспечить вторую категорию надежности электроснабжения городских очистных сооружений и снизить существующий в районе дефицит дополнительных мощностей.
Для обеспечения электроэнергией СНТ «Восход» установлена трансформаторная подстанция мощностью 1000 кВА.
Все работы были проведены специалистами «Мособлэнерго» в рамках реализации инвестиционной программы компании в первом полугодии 2023 года в городском округе Дубна.