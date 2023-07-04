Энергетики отремонтировали подстанцию на Дмитровском шоссе в Дубне

вторник, 04 июля 2023 | 14:30     186
Специалисты «Мособлэнерго» завершили ремонт трансформаторной подстанции, которая обеспечивает электроснабжение организаций на Дмитровском шоссе в Дубне.

В трансформаторной подстанции произведена установка нового трансформатора взамен агрегата, у которого завершился срок эксплуатации. Замена силового оборудования обеспечит надежное и качественное электроснабжение придорожного комплекса, автозаправочной станции, строительного магазина, причала для катеров на Канале им. Москвы.

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ремонт
Дмитровское шоссе
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