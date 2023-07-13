Две трети ученых из Европы продолжают работать в Объединенном институте вопреки санкциям

"В [ОИЯИ в] Дубне сейчас 33 страны представлены - это к тому, кто уехал, а кто не уехал. Из Европы, наверное, треть уехала. Две трети остались. Остались во многом, потому что человек 10-15-20 лет здесь работал. Достиг уровня начальника отдела, у него коллектив 30-40 человек. Ему говорят: "Слушай, давай бросай, возвращайся, потому что [Россия] под санкциями". Он спрашивает: "Что вы мне предлагаете?". Они говорят: "Ты приезжай, пока лаборантом будешь, а там посмотрим". Как это можно? Он здесь карьеру сделал. <…> Конечно, он выбирает "здесь", - сказал руководитель института.