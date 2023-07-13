Две трети ученых из Европы продолжают работать в Объединенном институте вопреки санкциям

четверг, 13 июля 2023 | 16:14     164
Об этом сообщил в четверг, 13 июля, на Форуме будущих технологий директор ОИЯИ, академик Григорий Трубников.

"В [ОИЯИ в] Дубне сейчас 33 страны представлены - это к тому, кто уехал, а кто не уехал. Из Европы, наверное, треть уехала. Две трети остались. Остались во многом, потому что человек 10-15-20 лет здесь работал. Достиг уровня начальника отдела, у него коллектив 30-40 человек. Ему говорят: "Слушай, давай бросай, возвращайся, потому что [Россия] под санкциями". Он спрашивает: "Что вы мне предлагаете?". Они говорят: "Ты приезжай, пока лаборантом будешь, а там посмотрим". Как это можно? Он здесь карьеру сделал. <…> Конечно, он выбирает "здесь", - сказал руководитель института.

Среди представителей 33 стран, работающих сегодня в ОИЯИ, Трубников также отметил ученых из Китая, Латинской Америки, Африки и арабских стран.

"Это замечательно. Главное, что в России есть крутые задачи, перспективы и возможности для того, чтобы их реализовывать", - заключил он.

Тэги: 
ОИЯИ
сотрудничество
Григорий Трубников
Источник:
ТАСС
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