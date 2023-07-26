Дубну посетил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Молдова в России

четверг, 27 июля 2023 | 21:26 95 ОИЯИ
26 июля состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Молдова в Российской Федерации Лилиана Дария и руководства Объединенного института ядерных исследований во главе с директором, академиком РАН Григорием Трубниковым.

В ходе встречи стороны обсудили различные аспекты развития сотрудничества между Республикой Молдова и ОИЯИ. Обсуждались перспективы проведения совместных мероприятий и исследований, участие Института в подготовке научных кадров для Молдовы. В состав делегации Молдовы также входил Советник Посольства Республики Молдова в Российской Федерации по экономическим вопросам Ион Рэулец.

Одной из ключевых тем встречи стали планы по развитию международного сотрудничества на ближайшее будущее. В частности, Григорий Трубников обозначил растущие научные связи ОИЯИ с Пакистаном, Бразилией и Мексикой. Также продолжается тесное взаимодействие с ЦЕРН – Европейской организацией по ядерным исследованиям.

Вопросы подготовки кадров также занимали важное место в ходе встречи. Директор ОИЯИ рассказал об успешном опыте Института в проведении стажировок для научно-административного персонала исследовательских и образовательных организаций, а также студенческих практик. Обсуждалась возможность организации встречи высокого уровня в Молдове с участием Академии наук Молдовы, представителей университетов и студенческого сообщества, чтобы дальше развивать сотрудничество и подготовку научных кадров.

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ОИЯИ  визит  сотрудничество
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