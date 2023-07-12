Дубненская городская больница расширяет штат специалистов

среда, 12 июля 2023 | 17:11     226
В ближайшее время к работе в Дубненской больнице приступят еще несколько специалистов — невролог, кардиолог, педиатры, терапевты.

«Основной задачей программы модернизации первичного звена является повышение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи. С этой целью продолжаем привлекать в учреждение новые медицинские кадры. Этому способствуют различные программы и меры соцподдержки в Подмосковье, направленные на устранения дефицита медицинских кадров», — поделился главный врач Дубненской городской больницы Игорь Давронов.

Напомним, в регионе медикам выделяют земельные участки под ИЖС, помогают с выплатой аренды жилья и выплачивают деньги, после трудоустройства знакомых докторов по программе «Приведи друга».

Тэги: 
Дубна
медицина
Источник:
Пресс-служба ДГБ
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