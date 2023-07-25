Дубна и Лобня разделили предпоследнее место по количеству устраненных замечаний в содержании городских территорий

Как рассказала Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге областного министра Светлана Аипова, меньше всего замечаний зафиксировано во Власихе и Звездном городке, всех их устранили в срок.

«Коммунальные предприятия Лосино-Петровского исправили 96% недочетов, Серебряные Пруды и Ступино — 93% каждый, Электрогорск — 86%, Солнечногорск — 82%. Конечно, мы всегда призываем к работе без замечаний, но оперативно проводить работу над своими ошибками также важное качество», — говорится в сообщении Аиповой.

Министр добавила, что в июле только пять городских округов не смогли в установленные сроки отработать недочеты: