Дубна и Лобня разделили предпоследнее место по количеству устраненных замечаний в содержании городских территорий

понедельник, 31 июля 2023 | 18:13 160 ГУСТ
Инспекторы Главного управления содержаний территорий Московской области в июле активно контролировали работы по ямочному ремонту во дворах и внутриквартальных проездах, а также каждый день проверяли качество уборки и содержание объектов благоустройства.

Как рассказала Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге областного министра Светлана Аипова, меньше всего замечаний зафиксировано во Власихе и Звездном городке, всех их устранили в срок.

«Коммунальные предприятия Лосино-Петровского исправили 96% недочетов, Серебряные Пруды и Ступино — 93% каждый, Электрогорск — 86%, Солнечногорск — 82%. Конечно, мы всегда призываем к работе без замечаний, но оперативно проводить работу над своими ошибками также важное качество», — говорится в сообщении Аиповой.

Министр добавила, что в июле только пять городских округов не смогли в установленные сроки отработать недочеты:

  • Жуковский — устранено только 29% замечаний,
  • Электросталь — 22%,
  • Лобня и Дубна - 21%,
  • Фрязино — 12%.
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