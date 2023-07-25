Дубна и Лобня разделили предпоследнее место по количеству устраненных замечаний в содержании городских территорий

Инспекторы Главного управления содержаний территорий Московской области в июле активно контролировали работы по ямочному ремонту во дворах и внутриквартальных проездах, а также каждый день проверяли качество уборки и содержание объектов благоустройства.
Как рассказала Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге областного министра Светлана Аипова, меньше всего замечаний зафиксировано во Власихе и Звездном городке, всех их устранили в срок.
«Коммунальные предприятия Лосино-Петровского исправили 96% недочетов, Серебряные Пруды и Ступино — 93% каждый, Электрогорск — 86%, Солнечногорск — 82%. Конечно, мы всегда призываем к работе без замечаний, но оперативно проводить работу над своими ошибками также важное качество», — говорится в сообщении Аиповой.
Министр добавила, что в июле только пять городских округов не смогли в установленные сроки отработать недочеты:
- Жуковский — устранено только 29% замечаний,
- Электросталь — 22%,
- Лобня и Дубна - 21%,
- Фрязино — 12%.