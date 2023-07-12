Доля ОС Linux в настольных ПК впервые за 30 лет достигла рекордных 3%

Также примерно 3,24% компьютеров в мире управляются FreeBSD или неизвестными ОС.

По сравнению с 2018 годом доля Linux удвоилась — тогда она составляла лишь 1,64%. При этом macOS нарастила долю с 12,33% до 21,38%. Windows же теряет былую популярность - в 2018 году ОС от Microsoft была установлена на 82% всех ПК в мире.