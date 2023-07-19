Дмитровские спасатели вызволили из каменного плена бездомного котенка и он сразу обрел дом

среда, 19 июля 2023 | 15:19     337
18 июля работники ПСП ПСЧ-270 ГКУ МО "Мособлпожспас" освободили котёнка, который оказался зажат между стеной и обшивкой дома. Случай произошел в поселке Деденево Дмитровского округа.

В службу 112 обратилась хозяйка частного дома, которая в течение нескольких дней слышала за стеной жалобный писк, но не могла самостоятельно вызволить животное.

Прибывшие по указанному адресу работники подразделения с помощью бензопилы и слесарного инструмента разобрали часть стены и извлекли из ниши котёнка. Спасатели установили, что мурлыка оказался за обшивкой, упав с чердака.

Специалисты передали животное хозяйке усадьбы, которая забрала к себе обаятельного «пленника».

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