Директор Объединенного института Григорий Трубников: доверие и цеховая солидарность ученых сохранились

Как отметил в своем выступлении директор ОИЯИ Григорий Трубников, государства-члены ОИЯИ продолжают поддерживать научные связи с Объединенным институтом и расширять повестку совместной работы над новыми крупными исследовательскими проектами.

Недавно Египет стал страной-участницей. Есть самый серьезный интерес к присоединению у новых стратегических партнеров: Мексика, Вьетнам, Бразилия, Индия, Аргентина и Чили.

«Важно, что цеховая солидарность ученых сохранилась. Есть доверие в человеческих отношениях, есть обоюдная уверенность с европейскими учеными в необходимости быть готовыми к возобновлению кооперации. Эта солидарность позволяет развивать исследования на мировом уровне», — отметил Григорий Трубников. — Проекты, которые сейчас реализуются с участием российских ученых в Дубне, на Большом адронном коллайдере в лаборатории ЦЕРН, а также в Китае и Японии, невозможно построить в одиночку ни одной стране. Это масштабные эксперименты, которые являются ключевыми мостами выстраивания международных экосистем и научных блоков вокруг мирного исследования окружающего нас мира».

Григорий Трубников обозначил личное доверие ученых друг другу в качестве ключевого элемента, благодаря которому подобные сложные научные системы могут существовать и эффективно функционировать.