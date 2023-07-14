Директор Объединенного института Григорий Трубников: доверие и цеховая солидарность ученых сохранились

Как отметил в своем выступлении директор ОИЯИ Григорий Трубников, государства-члены ОИЯИ продолжают поддерживать научные связи с Объединенным институтом и расширять повестку совместной работы над новыми крупными исследовательскими проектами.
Недавно Египет стал страной-участницей. Есть самый серьезный интерес к присоединению у новых стратегических партнеров: Мексика, Вьетнам, Бразилия, Индия, Аргентина и Чили.
«Важно, что цеховая солидарность ученых сохранилась. Есть доверие в человеческих отношениях, есть обоюдная уверенность с европейскими учеными в необходимости быть готовыми к возобновлению кооперации. Эта солидарность позволяет развивать исследования на мировом уровне», — отметил Григорий Трубников. — Проекты, которые сейчас реализуются с участием российских ученых в Дубне, на Большом адронном коллайдере в лаборатории ЦЕРН, а также в Китае и Японии, невозможно построить в одиночку ни одной стране. Это масштабные эксперименты, которые являются ключевыми мостами выстраивания международных экосистем и научных блоков вокруг мирного исследования окружающего нас мира».
Григорий Трубников обозначил личное доверие ученых друг другу в качестве ключевого элемента, благодаря которому подобные сложные научные системы могут существовать и эффективно функционировать.
Участие в сессии приняли помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, директор ОИЯИ Григорий Трубников, ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета Андрей Безруков, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов и председатель совета директоров компании «Аквариус» Алексей Калинин.
В рамках Форума будущих технологий, который продлится до 14 июля, пройдут пленарное заседание с участием Президента Российской Федерации, дискуссионные сессии, а также пресс-конференция. Форум проходит в Центре международной торговли в Москве.