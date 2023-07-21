Детскому лагерю «Сосновый бор» в Дубне - 66 лет

Ровно половину этого срока руководит лагерем Татьяна Хапаева, а начинала она свой трудовой путь вожатой.

Более семисот детей за четыре смены отдыхают и набираются сил в «Сосновом бору». Скоро их будет больше: в планах - строительство нового корпуса. Уже завершились конкурсные процедуры, началось проектирование. Так что в недалеком будущем лагерь сможет принять за лето тысячу детей.