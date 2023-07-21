Детскому лагерю «Сосновый бор» в Дубне - 66 лет

пятница, 28 июля 2023 | 17:10 178 Администрация Дубны
25 июля Детский лагерь «Сосновый бор» отметил день рождения – любимому месту отдыха многих поколений дубненских школьников исполнилось 66 лет.

Ровно половину этого срока руководит лагерем Татьяна Хапаева, а начинала она свой трудовой путь вожатой.

Более семисот детей за четыре смены отдыхают и набираются сил в «Сосновом бору». Скоро их будет больше: в планах - строительство нового корпуса. Уже завершились конкурсные процедуры, началось проектирование. Так что в недалеком будущем лагерь сможет принять за лето тысячу детей.

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