Депутат предложил не отпускать мужчин на фронт без согласия их жен

"Если он не вернется, я наложу на себя руки"... Этой фразой начинается обращение многодетной жительницы Липецка, которое утром 14 июля пришло на почту областного депутата от ЛДПР Анатолия Емельянова.

Два месяца назад она родила четвертого ребенка. Глава семейства решил заработать и не придумал ничего более разумного, как завербоваться в Вооруженные силы РФ. В тайне от супруги он две недели назад заключил контракт с Минобороны РФ и отбыл в лагерь на подготовку. Но не учел, что супруга будет против оставаться "на хозяйстве" одна с четырьмя детьми. Мужчина уже и сам не рад сложившейся ситуации и готов вернуться. Но оснований для расторжения контракта нет.

Поэтому Анатолий Емельянов обратится к Министерству обороны с законодательной инициативой использовать практику, сложившуюся в подразделении «Ахмат»: при заключении контракта прилагать к перечню документов заявление от супруги, которая знает о намерении отца семейства заключить контракт.