Делегация «Россети Центр» посетила завод Encore Energy в Дубне

Гостям продемонстрировали производственные мощности завода и технологии, применяемые при создании оборудования Encore Energy, а также все стадии изготовления продукции: от работ R&D центра, в котором специалисты Encore Energy разрабатывают и интегрируют инновационные решения в собственное оборудование, до готовых к отгрузке высокотехнологичных изделий.

Особое внимание было уделено технологии изготовления оборудования, применяемого в электросетевом комплексе. Сотрудники Encore показали этапы создания разъединителя с моторным приводом и индикаторами короткого замыкания, а также процесс наладки и проведения контрольных испытаний. Более 800 единиц данного оборудования уже установлено и успешно функционирует на объектах ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».