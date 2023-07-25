Делегация «Россети Центр» посетила завод Encore Energy в Дубне

Гостям продемонстрировали производственные мощности завода и технологии, применяемые при создании оборудования Encore Energy, а также все стадии изготовления продукции: от работ R&D центра, в котором специалисты Encore Energy разрабатывают и интегрируют инновационные решения в собственное оборудование, до готовых к отгрузке высокотехнологичных изделий.
Особое внимание было уделено технологии изготовления оборудования, применяемого в электросетевом комплексе. Сотрудники Encore показали этапы создания разъединителя с моторным приводом и индикаторами короткого замыкания, а также процесс наладки и проведения контрольных испытаний. Более 800 единиц данного оборудования уже установлено и успешно функционирует на объектах ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».
"Завод Encore Energy начал свою работу совсем недавно, но сегодня мы уже выпускаем более ста позиций оборудования и на этом не планируем останавливаться, - рассказал генеральный директор ООО «Энкор» Алексей Попков. - Используемые нами технологии современного производства доказали свою эффективность, поэтому на данный момент идет строительство второй очереди завода, что позволит увеличить производственные мощности и выпускать оборудование еще в большем объеме".
Encore Energy - ведущий российский разработчик и производитель высокотехнологичного электротехнического оборудования переменного и постоянного тока. Компания проектирует, изготавливает и внедряет оборудование для тяговых и общепромышленных подстанций, инженерной инфраструктуры и систем комплексной автоматизации промышленных объектов. В рамках встречи на заводе в ОЭЗ «Дубна» обсуждались концепция производства мобильных быстровозводимых ПС 35/10 кВ в термокожухе, другие инновационные разработки для электросетевого комплекса страны.