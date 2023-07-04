Дайджест событий: Утром 4 июля несколько беспилотников атаковали объекты вблизи правительственного аэропорта Внуково-3

По данным ведомства, все дроны были уничтожены, жертв и разрушений нет. Однако аэропорт был закрыт почти на два часа. Сейчас он снова работает.

"Четыре украинских БПЛА на территории Новой Москвы уничтожены средствами ПВО. Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области", – заявили в Минобороны РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже назвала атаку беспилотников "очередным актом терроризма".

ТАСС рассказал, что три беспилотника в разное время направлялись в сторону Москвы. Они "были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы". Два в Новой Москве, еще один БПЛА, по данным госагентства, был уничтожен в Калужской области. Все беспилотные летательные аппараты были самолетного типа.

Baza пишет, что в Калужской области очевидцы сообщали о двух о беспилотниках самолетного типа, летевших на высоте 200 метров в сторону Москвы.

"Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего", – говорится в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

По данным РИА Новости, два беспилотника, которые были сбиты в Новой Москве, упали в поле возле поселка Валуево, который находится недалеко от аэропорта Внуково-3. В результате ЧП самолеты, которые летели во Внуково, начали перенаправлять в другие аэропорты российской столицы.

Кроме того, по информации Telegram-канала 112, в районе 4 часов утра беспилотник-камикадзе нанес удар по административному зданию на территории одного из военных объектов в Кубинке. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.