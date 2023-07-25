Благоустройство улицы Центральной в Дубне отменяется или переносится на неопределенный срок

Московская область подавала на конкурс 10 заявок-проектов, из них победили три: Кашира, Егорьевск и Хотьково. Две территории — в Истре и в Дубне, - были отмечены благодарственными письмами Министра благоустройства Подмосковья «За качественную проработку». Иными словами, Истра и Дубна проиграли конкурс.

«Будем заявляться на следующий конкурс с этими проектами. Они имеют очень большой потенциал. Я уверен, что в следующем конкурсе мы победу одержим», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин в ходе своего доклада на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Напоминаем, на создание концепции благоустройства улицы Центральной из городского бюджета (таково условие конкурса) было потрачено 12,5 млн рублей. Контракт на разработку детальной проектно-сметной документации обошелся бы ещё в 24 млн рублей.