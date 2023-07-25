Благоустройство улицы Центральной в Дубне отменяется или переносится на неопределенный срок

вторник, 25 июля 2023 | 14:56     216
24 июля во Владивостоке состоялось подведение итогов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Московская область подавала на конкурс 10 заявок-проектов, из них победили три: Кашира, Егорьевск и Хотьково. Две территории — в Истре и в Дубне, - были отмечены благодарственными письмами Министра благоустройства Подмосковья «За качественную проработку». Иными словами, Истра и Дубна проиграли конкурс.

«Будем заявляться на следующий конкурс с этими проектами. Они имеют очень большой потенциал. Я уверен, что в следующем конкурсе мы победу одержим», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин в ходе своего доклада на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Напоминаем, на создание концепции благоустройства улицы Центральной из городского бюджета (таково условие конкурса) было потрачено 12,5 млн рублей. Контракт на разработку детальной проектно-сметной документации обошелся бы ещё в 24 млн рублей.

Источник:
Радио 1
Читать в
Оставить отзыв в
 
01.07.2023 | 17:59    358
Исторически верно вновь будет выглядеть клумба в Дубне на Центральной аллее, ведущей к Волге
Узор – аутентичный, 70-х годов прошлого века – ромбы, треугольники из бархатцев, петуний и лобелий, бордюр из медового алиссума.
24.07.2023 | 14:01    268
Зона регистратуры в поликлинике Дубненской больницы станет комфортнее
Начались работы по реорганизации зоны регистратуры в Поликлинике № 1 Дубненской городской больницы.
15.07.2023 | 16:17    399
В Парке"Набережная им. Д.И. Менделеева" в Дубне открылся проект "Летний кинотеатр"
Этим летом в его репертуаре – новинки проката, советская и российская классика, фестивальные картины, фильмы из золотого фонда мирового кинематографа и многое другое.