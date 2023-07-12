Банки будут возвращать клиентам переведенные мошенникам деньги

среда, 12 июля 2023 | 21:13     199
Возместить клиенту деньги банк будет обязан, если он допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России.

Сделать это он должен будет в течение 30 календарных дней после получения заявления от пострадавшего. Такой закон приняла Государственная Дума.

Документ также предусматривает двухдневный "период охлаждения", в течение которого банк не будет переводить деньги на подозрительный счет. О сомнительной операции он уведомит клиента. За это время человек, находящийся под влиянием злоумышленников, сможет одуматься и не подтверждать перевод.

Кроме того, банки обяжут отключать доступ к дистанционному обслуживанию лицам, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег, если информация о совершенных противоправных действиях поступила от МВД России. Сведения о так называемых дропперах банки сейчас получают из базы данных регулятора.

Закон вступит в силу через год после официального опубликования 12 июля. За это время все стороны информационного обмена усовершенствуют свои автоматизированные системы и бизнес-процессы.

Банк России формирует базу данных «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента» на основе данных, полученных от банков и других операторов платежных систем. Она содержит большое количество параметров — уникальных идентификаторов, в том числе информацию о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств. Сведения из базы направляются во все банки.

Тэги: 
Госдума
мошенничество
закон
Источник:
Банк России
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