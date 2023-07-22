Альфа-Банк открыл первый офис в Дубне

четверг, 27 июля 2023 | 13:51 135
22 июля состоялось торжественное открытие современного отделения АО «Альфа-банк» в г.о. Дубна. Банк отличается нестандартным подходом к организации офисов. Часть из них стали инновационными деловыми площадками.

Первые гости нового отделения, расположенного по адресу пр. Боголюбова, 14 А, были впечатлены демократичным подходом к клиентам и необычным дизайном пространства, выгодно отличающимся от привычных банковских стандартов. 

Торжественное открытие дубненского отделения посетил Генеральный директор «ТЕЛЕКОМ МПК» Николай Александрович Поляков . Совместно с партнёрскими организациями наша компания предоставляет новому отделению услуги цифровой связи, которые смогут удовлетворить высокие стандарты деятельности АО «Альфа-банк».

Мы уверены, что открытие дубненского отделения станет ещё одной ступенькой к достижению банком лидирующих позиций на рынке банковских услуг Подмосковья.

Компания «ТЕЛЕКОМ МПК» благодарит за оказанное доверие и сотрудничество.

Желаем АО «Альфа-банк» дальнейшего развития и процветания!

Тэги:
Телеком МПК  Дубна
Читать в
Оставить отзыв в
 
22.07.2023 | 07:56    414
Нашей прекрасной Дубне 67 лет!
Друзья, сегодня нашему наукограду, нашей прекрасной Дубне 67 лет!
20.07.2023 | 12:14    318
Видеонаблюдение для экстрим-парка на Комсомольской набережной
В Дубне продолжается строительство объекта, который с нетерпением ждали все любители экстремальных видов спорта: на территории более тысячи квадратных метров развернётся спортивная зона для бесстрашных скейтеров, роллеров, райдеров. Очень важно, что при...
30.06.2023 | 11:34    363
Видеонаблюдение для дачных посёлков и СНТ
С каждым годом растёт спрос на загородную недвижимость в России. Вместе с тем, растут и требования к инфраструктуре и безопасности, которые озвучивают счастливые обладатели соток.