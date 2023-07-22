Альфа-Банк открыл первый офис в Дубне

Первые гости нового отделения, расположенного по адресу пр. Боголюбова, 14 А, были впечатлены демократичным подходом к клиентам и необычным дизайном пространства, выгодно отличающимся от привычных банковских стандартов.

Торжественное открытие дубненского отделения посетил Генеральный директор «ТЕЛЕКОМ МПК» Николай Александрович Поляков . Совместно с партнёрскими организациями наша компания предоставляет новому отделению услуги цифровой связи, которые смогут удовлетворить высокие стандарты деятельности АО «Альфа-банк».