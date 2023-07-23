Итак, 23 июля в России отмечается День дачника! Эта дата приходится на разгар лета, когда созревает первый урожай. Праздник не является официальным, но занимает почетное место в народном календаре, ведь все вместе российские дачники по данным последней сельхозпереписи ведут хозяйство на площади около 1,5 млн га.

Кстати, Российская Федерация занимает первое место по количеству дачников, опережая другие страны СНГ. И хотя культура дачного досуга есть и в Европе, и в Америке, нигде в мире нет такого масштабного культа дачи, как у россиян.

Причины, по которым выдавались столь милые русскому сердцу земельные участки, были разные. При Петре I и последующих царствованиях дачи даровались за заслуги перед государством, в советский период истории нашей страны они помогали в решении продовольственного вопроса.

Как утверждает статистика, со средней российской дачи размером в 6 соток трудолюбивый дачник получает в среднем 540 кг картошки и других овощей, среднестатистический дачный сад дает 250 кг фруктов в год.

Но сегодня дача – это прежде всего место отдыха, возможность побыть наедине с природой в компании родных и близких людей.

Большинство современных российских дачников предпочитают комфортное пребывание на любимых сотках и не хотят отказываться от привычных цифровых сервисов городской среды. Именно поэтому наша компания постоянно работает над расширением зоны покрытия, подключая к сети «ТЕЛЕКОМ МПК» всё новые дачные посёлки и СНТ. Мы обеспечиваем:

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Поздравляем всех российских дачников с праздником! Желаем вам замечательного летнего настроения и отличного урожая! Отдыхайте и работайте с удовольствием, а о вашем комфорте позаботится «ТЕЛЕКОМ МПК»!