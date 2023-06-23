Житель Дубны осужден за езду с заведомо поддельным водительским удостоверением

Мужчина нашел Интернет-сайт, на котором связался с неустановленным лицом, и в переписке договорился об изготовлении за 38 000 руб. российского водительского удостоверения на свое имя. Затем оплатил наложенным платежом установленную сумму, и получил почтовое отправление с документом.

Впоследствии подсудимый был остановлен сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по г.о. Дубна, у которых в ходе проверки документов возникли сомнения в подлинности представленного водительского удостоверения. Персонаж был задержан.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок два месяца.