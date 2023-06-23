Житель Дубны осужден за езду с заведомо поддельным водительским удостоверением

пятница, 23 июня 2023 | 17:35 90
Дубненским судом установлено, что подсудимый, пройдя профессиональное обучение в автошколе, не смог сдать экзамены в ГИБДД на получение права на вождение авто, из-за чего у него возник умысел - приобрести поддельное водительское удостоверение.
Мужчина нашел Интернет-сайт, на котором связался с неустановленным лицом, и в переписке договорился об изготовлении за 38 000 руб. российского водительского удостоверения на свое имя. Затем оплатил наложенным платежом установленную сумму, и получил почтовое отправление с документом.
Впоследствии подсудимый был остановлен сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по г.о. Дубна, у которых в ходе проверки документов возникли сомнения в подлинности представленного водительского удостоверения. Персонаж был задержан.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок два месяца.